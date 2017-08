Mangeårigt byrådsmedlem får stadfæstet dom for mandatsvig

Dommen er en stadfæstelse af en dom, der blev afsagt i Retten i Sønderborg i marts. Landsretten tilføjer dog, at Kurt Jakobsen også skal betale en erstatning på 48.966,66 kroner og betale sagens omkostninger for landsretten.

Dommen var ikke enstemmig. Fire stemte for at gøre straffen betinget, mens to stemte for at gøre straffen ubetinget.

Kurt Jakobsen ankede byrettens dom på tre måneders betinget fængsel i foråret med henblik på at blive frifundet.

- I har begået et fuldbyrdet justitsmord, sagde Kurt Jakobsen, da dommen faldt i byretten ifølge JydskeVestkysten.

Ifølge avisen begik politikeren mandatsvig for cirka 49.000 kroner i perioden 19. september 2014 til 14. januar 2015.

Det skete, da han som ansat hos Naturstyrelsen fik udtaget 14 bakteriologiske prøver fra en boring, som han selv er medejer af, for at få dem analyseret på Naturstyrelsens regning.

Det er politikerens private anpartsselskab Balders Kilde, der ifølge JydskeVestkysten ejer boringen. Det fremstiller mineralvand og kildevand på flasker.

Selv har han forklaret, at han ved at få udtaget prøverne gjorde sin tidligere arbejdsplads en tjeneste.

Af Esbjerg Kommunes hjemmeside fremgår det, at Kurt Jakobsen i øjeblikket er sygemeldt, og derfor er forhindret i at deltage i byrådsarbejdet.