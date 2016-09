Mange unge ringer til alarmcentralen med småskader

Langtfra alle, der ringer 112, har brug for en ambulance. Det gælder især unge, viser en ny undersøgelse.

- Undersøgelsen viser, at patienterne bliver guidet sikkert igennem til den hjælp, de har brug for, selv om det så ikke var den hjælp, de i første omgang efterspurgte, siger Ingunn Skogstad Riddervold, forskningsleder i Region Midtjyllands præhospital, der visiterer hjælpen til akut syge og tilskadekomne.

- Men den viser også, at en stor andel af dem, der ringer 112, ikke har brug for hverken ambulance eller indlæggelse.

Her er unge i alderen 15 til 24 år overrepræsenterede. Typisk ringer de i weekenden, og tit er der alkohol involveret. De ringer oftest om sår, brud og smerter på især hænder, arme, ben og fødder eller om mavesmerter.

- De unge er ikke på samme måde som tidligere opdraget til at tage sig af sig selv og sætte plaster på og rense et sår, siger oversygeplejerske Trine Agerskov, leder af de sundhedsfaglige medarbejdere på akuttelefonen i Region Midtjylland.

- Samtidig er de meget eksperimenterende og tager mange slags stoffer og alkohol. Så bliver de bange for deres reaktioner, og så ringer de til os, fordi det er pinligt at komme hjem til mor og far.

I et sundhedsvæsen, der skal bruge pengene bedst muligt, er reglerne klart skrappere end tidligere.

- Men der er stadig en gruppe af patienter, der navigerer rundt i en gråzone. Enten ved de ikke, hvordan de benytter systemet. Eller også har nogle måske erfaring med, at det kan være en måde at forsøge at slippe lidt hurtigere igennem systemet og udenom ventekøer, siger Ingunn Skogstad Riddervold, der har lavet undersøgelsen.