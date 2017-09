Mange skriver og ringer til politiet om stenkast på Fyn

Det siger politikommissær Ann Kate Pedersen fra almen efterforskning hos Fyns Politi.

Granitstenen, der blev kastet, vejer 39,8 kilo, og politiet anser hændelsen for et bevidst forsøg på manddrab. Ingen blev dog ramt af stenen. En personbil, der kom kørende i østlig retning, nåede at undvige.

- Vi mærker, at sagen påvirker folk meget. Det virker, som om mange tænker: Gad vide, om det kunne ske for mig, siger Ann Kate Pedersen.

Blandt andet stenens vægt er et af de elementer, der får den nye sag til at ligne et stenkast sidste år fra en anden fynsk motorvejsbro, kun et par kilometer fra Spedsbjergvej, hvor stenen faldt natten til lørdag.

Sidste år mistede den 33-årige Nelli Gosmann fra Tyskland livet, mens hendes mand, Andreas, blev alvorligt kvæstet og vil være mærket for livet.

Politiet har dna-prøver fra den betonsten, der blev kastet for et år siden, og de vil blive sammenlignet med nye prøver fra granitstenen for at se, om der kan være tale om samme gerningsmand.

Granitstenen er af den type, som ofte bruges i stensætninger.

Desuden undersøger politiet blandt andet teleoplysninger, der kan fortælle noget om, hvem der har færdedes i området på gerningstidspunktet.

Ann Kate Pedersen siger, at politiet er glad for de mange henvendelser om sagen, og at man fortsat gerne vil høre fra bilister, der kørte ad Fynske Motorvej ved Blommenslyst ved tretiden natten til lørdag.

- Der er faktisk en del trafik på det tidspunkt, og nogen har måske observeret noget, der kan være interessant for vores efterforskning, siger Ann Kate Pedersen.