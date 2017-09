Mange hjemløse lever en usynlig tilværelse på venners sofa

De hjemløse, som overnatter på gaden, er kun en mindre del af den store gruppe af danskere, som ikke har et sted af bo.

Faktisk lever den største del af de hjemløse danskere en usynlig tilværelse, hvor de sover på herberger eller på en sofa hos venner og familie.

For den gruppe er hjemløsheden også en usikker og ustabil tilværelse, fortæller Lars Benjaminsen, som er seniorforsker ved VIVE og har lavet undersøgelsen.

- Gadehjemløsheden er kun toppen af isbjerget. Den største gruppe hjemløse er dem, der overnatter rundt omkring på herberger eller sofasurfer rundt omkring hos venner og familie, siger han.

- Det er en sårbar situation at befinde sig i, og den kan heller ikke vare ved. Man kan leve sådan et stykke tid, men så begynder det at slide på netværket, siger han.

Det er særligt de unge hjemløse og kvinderne, som lever som sofasovere. Begge grupper er vokset i hjemløsetællingen for 2017. Det vidner om, at hjemløsheden rammer bredere i takt med, at den stiger.

Særligt er der kommet flere hjemløse unge. Siden 2009 er der sket en fordobling af unge mellem 18 og 24 år uden et sted at bo fra 633 i 2009 til 1278 i 2017.

Antallet af kvinder er steget fra 1325 i 2015 til 1633 i 2017.

- Man risikerer, at sofasoverne ender på gaden. Til sidst bliver man nødt til at henvende sig på et herberg, eller man bliver ligefrem nødt til at overnatte på gaden, siger Lars Benjaminsen.

Det er den sjette landsdækkende kortlægning af hjemløshed. Optællingen for 2017 er gennemført i starten af februar i år.