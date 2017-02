Deling af nøgenbilleder er tilsyneladende et problem, som mange unge har inde på livet. Det vurderer Red Barnet på baggrund af et stort antal henvendelser i januar.

Mange flere unge søger råd mod hævnporno efter kampagne

Det tal skal ses i forhold til, at der på otte måneder sidste år fra 1. maj til årets udgang kom 330 henvendelser om emnet.

Den store stigning i januar kan ifølge Red Barnet hænge sammen med oplysningskampagnen "Sletdet", som blev lanceret 16. januar i år.

"Sletdet" er et anonymt tilbud til børn og unge, der har oplevet ufrivilligt at få delt krænkende informationer, billeder, videoer og andet på nettet.

- Vi synes, det er en meget bemærkelsesværdig udvikling, og vi noterer os, at den er sket kort efter, at vi har sat en informationskampagne i gang.

- Det fortæller os, at der er behov for langt mere oplysning til unge mennesker, at der faktisk er hjælp at hente, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Han håber, at der på en eller anden måde kan skaffes en permanent finansiering, så alle unge med brug for hjælp, får hjælp.

- Hvis vi fremover skal sikre, at alle unge, der er blevet krænket online, skal have et tilbud om hjælp, så kræver det en mere stabil finansiering af "Sletdet" og en fortsat markedsføring af rådgivningen, siger han.

Fredag lancerer regeringen en såkaldt hævnporno-pakke, der skal hjælpe med at komme problemet til livs.

Indholdet af pakken er endnu ikke kendt. Flere partier har dog udtrykt håb om, at straffen for at dele hævnporno bliver sat op.

Desuden lancerer Undervisningsministeriet i samarbejde med blandt andre Red Barnet en kampagne om digital dannelse blandt unge.