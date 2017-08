Manden med den udløsende næve til fodboldkamp er fundet

Brøndby bragte sig kort før tid foran med 1-0, og det fik en række FCK-tilhængere til at tænde af.

Fodboldkampen mellem Brøndby IF og FC København udviklede sig søndag aften til andet end bare en fodboldkamp.

Helt slemt gik det, da en mand slog en kontrollør ned. Han er nu blevet identificeret. Han erkender forholdet.

Det siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby fra Københavns Vestegns Politi til Jyllands-Posten.

Efter at kontrolløren blev slået, blev urolighederne kun værre. Det fik kampklædte politifolk til at omringe tribunen med den rasende gruppe.

Onsdag er status, at politiet har noteret 50 lovovertrædelser. Det drejer sig blandt andet om vold mod politiet, vold mod kontrollører, besiddelse af slagvåben og for at være maskeret.

Hos Københavns Vestegns Politi glæder man sig over, at borgere og andre tilskuere har henvendt sig.

- Folk er normalt gode til at kontakte os, når det handler om alvorlige forbrydelser som drab, men jeg har aldrig oplevet så stor en interesse for at henvende sig om en fodboldkamp.

- Måske synes folk, at det her var i overkanten af det rimelige, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby til Jyllands-Posten.

Med cirka 18 minutters forsinkelse besluttede kampens dommer at genoptage spillet, hvorefter de to resterende minutter blev afviklet.

Charlotte Skovby siger, at der vil komme flere end de 50 sager.