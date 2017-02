To nætter i træk trængte en 40-årig mand ind til en kvinde på en psykiatrisk afdeling og voldtog hende. Onsdag er han ved Retten i Svendborg idømt fire et halvt års fængsel for voldtægterne og tre andre overgreb.

Mand voldtog og krænkede kvinde på psykiatrisk afdeling

En kvinde blev voldtaget to nætter i træk, og tre andre blev udsat for andre krænkelser. Nu er manden dømt.

Først på natten til 21. april sidste år vågnede en kvinde på psykiatrisk afdeling i Svendborg op til et sandt mareridt, da en mand var trængt ind på hendes stue og var i gang med at voldtage hende.

Et døgn senere gentog mareridtet sig, da den samme mand trængte ind på hendes stue og voldtog hende igen.

Onsdag er den 40-årige Ole Pele Abraham Johannes Hans Sakæusen blevet idømt fire et halvt års fængsel for de to voldtægter og for at have krænket tre andre kvinder på den psykiatriske afdeling, skriver fyens.dk

På de to nætter krænkede han desuden i alt tre andre kvinders blufærdighed både før og efter voldtægterne. To af dem ved befølinger, den tredje verbalt.

Den anden nat henvendte den ene af kvinderne sig til nattevagterne, og mens de talte med hende, hørte de råb om hjælp fra en anden patient. Da de nåede hen til hendes værelse var manden dog forsvundet.

Politiet blev tilkaldt, og en af nattevagterne viste dem hen til det sted, hvor manden var blevet set på afdelingens overvågningskameraer. Her fandt de den 40-årige, som stod og røg en cigaret.

Ole Sakæusen var trængt ind på sygehuset ved at kravle over et fire meter højt hegn. Derefter fik han adgang til stuerne via en åben altandør.

Altanen blev brugt som rygealtan, og derfor stod døren åben. På sygehuset mente man, at man var sikret af det høje hegn. Efter de grove forbrydelser blev reglerne ændret.

- Nu kan man ikke komme ud på altanen uden personale, og døren vil efterfølgende blive låst, fortalte oversygeplejerske Birgitte Kibenick dengang.

Anklageren havde krævet, at den 40-årige skulle idømmes en forvaringsdom, da han tidligere er dømt for voldtægt, men nævningetinget endte altså med en dom på fire et halvt års fængsel.

Han modtog dommen, skriver fyens.dk.