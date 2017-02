En 70-årig mand er anklaget for at have overværet overgreb mod børn på sin computer, som han selv bestilte og betalte for. Foto: Free/Colourbox.com

Mand tiltalt for at diktere 346 overgreb mod børn på nettet

70-årig mand fra Brøndby kræves idømt forvaring for at have bestilt seksuelle overgreb mod filippinske børn.

Danmark - 15. februar 2017 kl. 12:08 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en historisk grov sag er en 70-årig mand fra Brøndby anklaget for at have bestilt og overværet overgreb på børn via internettet hundredvis af gange. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi onsdag i en pressemeddelelse.

I alt er manden tiltalt for 346 forhold om medvirken til voldtægt og overgreb. - Der er tale om en usædvanlig grov sag af et omfang, vi ikke tidligere har set i Danmark, siger anklager Helene Brædder i pressemeddelelsen. Fra sit hjem i Brøndby skal manden have bestilt, betalt og overværet overgreb og voldtægt af filippinske børn via sin computer. Det har ifølge anklagerne stået på fra 2011 til 2016. I det 119 sider lange anklageskrift kan man læse, hvordan helt små børn er blevet tvunget til at forgribe sig seksuelt på hinanden, ligesom også flere forældre skal have forulempet deres egne børn. I et tilfælde skal en pige på bare fire år eksempelvis være blevet krænket af sin egen mor. Overgrebet kostede ifølge anklageskriftet den tiltalte 35 dollar svarende til knap 250 kroner. Også piger i treårsalderen skal være blandt sagens ofre. Ifølge anklageskriftet blev en af dem tvunget til at udføre oralsex på en lidt ældre pige. Den 70-årige mand blev anholdt i februar 2016 og har siddet varetægtsfængslet lige siden. Sagen er sat til at begynde ved Retten i Glostrup 28. februar. Der er afsat 41 retsdage til sagen. Dommen ventes i juni. Anklagemyndigheden mener, at den tiltalte skal idømmes forvaring. Forvaring er en af de hårdeste straffe i det danske retssystem. Straffen gives til personer, som ikke er sindssyge, men som anses for at være så farlige, at en almindelig fængselsstraf ikke kan komme på tale.