Mand slipper for fængsel efter medlidenhedsdrab på kone

En 78-årig mand er dømt for at begå medlidenhedsdrab på sin lamme kone. Han er idømt en betinget dom.

Den 78-årige mand tilstod selv i retten, at han efter 50 års ægteskab hjalp sin 71-årige kone med at tage sit eget liv.

En 78-årig mand er mandag idømt 50 dages betinget fængsel ved Retten i Helsingør. Han er dømt for drab på begæring, hvilket betyder, at han har ydet aktiv dødshjælp.

Han gav sin 71-årige kone omkring 20 sovepiller cirka fem gange om aftenen 9. april i år på Glostrup Hospitals Klinik for rygmarvslidelser i Hornbæk.

- Hun fik mig overtalt. Jeg ville jo ikke gøre det før. Jeg ville ikke give efter. Men det gjorde jeg den eftermiddag.

- Lægen havde lige sagt, at de ikke kunne gøre andet end at give hende mere medicin, fortalte den 78-årige mand i retten.

Det var et fald i parrets hjem i Hørsholm, der gjorde, at konen fik beskadiget fire halsryghvirvler.

Den 78-årige mand valgte derefter at hjælpe sin kone. Kvinden skulle både have hjælp til at tømme sin blære hver fjerde time og hjælp til at komme af med afføring.

- Jeg vidste ikke, at hun havde sovepiller, men hun bad mig alligevel om at tage dem med hjemmefra. Hun bad mig om at hjælpe, hende - den kvinde, som jeg har elsket i 50 år.

- Jeg synes ikke, at jeg har brudt nogen love. Jeg synes, at jeg har vist barmhjertighed, sagde han.