Artiklen: Mand skal seks år i fængsel for at fremstille doping

Mand skal seks år i fængsel for at fremstille doping

En mand er torsdag i Østre Landsret idømt lovens strengeste straf på seks års fængsel for at have fremstillet og solgt hundredtusindvis af dopingenheder.

I byretten blev tre mænd dømt i sagen, men kun Liam Brynley Ralph valgte at anke dommen til Østre Landsret.

Sagen er den hidtil største af sin slags og tog sin begyndelse i oktober 2013, da det amerikanske forbundspoliti FBI slog til mod handelsstedet Silk Road 1.0 på det såkaldt mørke internet.

En server på Island blev beslaglagt. Og her lå oplysninger, som var relevante for dansk politi.

Profilen DiamondDweller chattede om salg til Australien og andre steder. Og forsikrede kunderne om, at ampuller og tabletter ville blive skjult så godt i forsendelserne, at de ikke kunne afsløres af røntgenstråler.

Beskederne indeholdt tracking-numre på forsendelser. Disse blev sammenlignet med pakker, som toldere i Københavns Lufthavn tidligere havde stoppet.

Derpå fik politiet af en dommer lov til at oprette falske profiler og derfra købe doping både på Silk Road og fra en side på det åbne internet, som reklamerede med at være et online steroid-apotek.

Den videre efterforskning førte politiet til de tre mænd.

I byretten blev mændene dømt for cirka 1,2 millioner dopingenheder. Landsretten nedsatte antallet med en tredjedel, men idømte alligevel ligesom byretten Liam Brynley Ralph lovens strengeste straf på seks års fængsel.

Det er hans forsvarer, advokat Ulrik Sjølin, utilfreds med og vil forsøge at få sagen for Højesteret.

- Det virker mærkeligt, at man nedsætter mængden med en tredjedel og alligevel lander på den samme straf, siger han.

Med de seks års fængsel er strafferammen udnyttet fuldt ud, og det finder han også forkert.

- Det er måske lidt naivt at tro, at det er den største sag om dopingmidler, man vil støde på. Hvis man om et par år har en sag med 10 millioner enheder, så har man et problem, forklarer Ulrik Sjølin.