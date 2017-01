I et retsmøde i Retten i Kolding blev en 25-årig mand mellem jul og nytår varetægtsfængslet for vold mod sin datter.

Mand sigtet for dødsvold mod sin seks uger gamle datter

En 25-årig mand fra Vejle-området er fængslet for dødsvold mod sin datter. Hun nåede blot at leve i 42 dage.

Det fremgår af den sigtelse, der blev læst op i et grundlovsforhør 29. december i Retten i Kolding.

Ifølge politiets efterforskere er pigens 25-årige far skyld i dødsfaldet.

To dage tidligere skal manden have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod den lille pige. Den 29. december døde hun af sine kvæstelser.

Vicepolitikommissær Frede Nissen fra Sydøstjyllands Politi har tidligere fortalt, at et spædbarn tilsyneladende var blevet dræbt, og at en mand var fængslet.

Men først nu vælger politikredsen at dele lidt flere oplysninger med offentligheden.

Anklager Anna Holm oplyser til Ritzau, at manden nægter sig skyldig i tiltalen om vold med døden til følge. Under retsmødet var han dog villig til at svare på spørgsmål.

- Han ville gerne udtale sig, siger Anna Holm.

Mandens forklaring vil anklageren dog ikke gengive. Det skyldes, at retsmødet blev holdt for lukkede døre.

Det var anklagemyndigheden, der af hensyn til politiets efterforskningen bad dommeren om at skærme sagen for offentligheden.

- Det er en hændelse begået bag hjemmets fire vægge, hvor der er få personer til stede. De skal ikke have mulighed for at påvirke hinandens forklaringer, siger Anna Holm.

Hun forklarer, at en stribe personer enten er blevet afhørt eller skal afhøres med henblik på at opklare den lille piges død.

- Det er sket i en familie, hvor der er mange familiemedlemmer, der potentielt kan have oplysninger om, hvad der er sket, siger anklageren.

Den 25-årige mand, der kommer fra Vejle-området, skal i første omgang være varetægtsfængslet frem til 27. januar.