Mand sigtes for at ville brænde ekskæreste inde

Manden, der er 48 år, sigtes for at have overtrådt straffelovens alvorlige paragraf om brandstiftelse, hvilket kun sker sjældent.

Det var et bevidst forsøg på at bringe andre i livsfare, da en mand tirsdag eftermiddag ville sætte ild til en lejlighed i Randers.

Sigtelsen er rejst efter paragraf 180 i straffeloven, oplyser Østjyllands Politi.

Den drejer sig om de tilfælde, hvor en brandstifter er klar over, at andres liv udsættes for overhængende fare.

Hændelsen skete tirsdag eftermiddag mellem klokken 13 og 14.

Tilsyneladende var det kulminationen på mandens voldsomme vrede mod ekskæresten, en kvinde på 52 år.

Godt en times tid inden forsøget at stikke ild til lejligheden tævede han - ifølge politiet - kvinden med en paraply.

Desuden skal han også have brugt paraplyen som redskab, da han gik løs på kvindens bil. Både forruden og bagruden blev knust.

Politiet fik manden anholdt midt på eftermiddagen.

Sagen anses for at være så grov, at en anklager onsdag eftermiddag i Retten i Randers vil bede dommeren om at varetægtsfængsle den 48-årige.