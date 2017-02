En 22-årig mand er sigtet for kørsel i frakendelsestiden for ikke at standse på politiets anmodning og for overtrædelse af paragrafferne vedrørende spiritus- og narkokørsel efter et uheld i Nørresundby natten til onsdag (arkivfoto).

Mand prøver at køre fra politiet og brager ind i betonklods

En 22-årig mand fra Brønderslev er sluppet med mindre skader, efter at han natten til onsdag kørte galt, da han forsøgte at stikke af fra politiet.

Bilens høje hastighed fik hundepatruljen til at sætte efter, da betjentene ville undersøge, om bilisten lovligt kunne køre.

Bilen fortsatte ad Østermarksvej i høj fart, og ved Hvorupvej fortsatte den lige over i et T-kryds.

- Den kørte så hurtigt, at den ikke var i stand til at foretage et venstresving. Derfor fortsatte den ind i en betonklods, der stod tæt på et hus. Sammenstødet fik bilen til at dreje, så den endte i et hegn over til nabogrunden, siger vagtchefen.

Han tilføjer, at både hegnet samt et elskab blev ødelagt ved sammenstødet.

Få sekunder efter ankom hundepatruljen til stedet og så, at føreren var på vej ud af bilen.

- Han blev anholdt på stedet, siger Karsten Højrup Kristensen.

Den 22-årige fører af bilen blev efterfølgende behandlet for lettere skrammer på Aalborg Universitetshospital.

- Han har været heldig, når man ser, hvor voldsomme skaderne på bilen er, siger vagtchefen.

Bilen har fået store materielle skader, og politiet vurderer, at den formentlig er totalskadet.

Den unge mand er nu sigtet for kørsel i frakendelsestiden, for ikke at standse på politiets anmodning og for overtrædelse af paragrafferne vedrørende spiritus- og narkokørsel.

Han var desuden i besiddelse af to gram hash, da han blev anholdt, oplyser politiet.

Manden blev løsladt på skadestuen i Aalborg.