Mand og svigermor blev bagbundet under hjemmerøveri

Fire polske mænd er tiltalt for et groft forsøg på hjemmerøveri på Amager sidste forår. Nu skal de for retten.

Maskeret og bevæbnet med en skarpladt pistol bankede et hold hjemmerøvere en aften i marts sidste år på døren til et hus på en villavej på Amager ved København.

Mændene begyndte at gennemrode huset, men en opmærksom nabo opdagede, at der var et røveri i gang, og slog alarm.

Derfor nåede politiet frem hurtigt nok til at anholde tre mænd på stedet og den fjerde lige i nærheden.

Det er det billede, som anklagemyndigheden tegner i et anklageskrift mod de fire mænd, der er 26, 27, 28 og 30 år og alle fra Polen. Tirsdag indledes sagen mod dem i Københavns Byret.

Det er et nævningeting, der skal tage stilling til, om de skal dømmes. Det betyder, at anklagemyndigheden kræver mændene idømt mere end fire års fængsel. Desuden kræves de udvist af Danmark for altid.

Den pågældende forårsaften trængte tre mænd ind i huset, da den 56-årige åbnede døren.

Imens holdt en fjerdemand vagt uden for huset.

De fire mænd har fra sagens begyndelse nægtet sig skyldige.

Ifølge anklager Jesper Holm, Københavns Politi, har to af dem afgivet forklaringer til politiet, mens de to andre endnu ikke har åbnet munden.

De er tiltalt for i fællesskab at have planlagt og udført det mislykkede røveri. Desuden kan de have haft en eller flere medgerningsmænd, der ikke er blevet pågrebet.

- Der er nogle tekniske spor uden for huset, som giver mistanke om, at mindst en person mere har deltaget i røveriforsøget, men er sluppet væk, siger Jesper Holm.

Ud over den skarpladte pistol af mærket Beretta med otte patroner var de fire mænd bevæbnede med en grensaks, et koben og plastikstrips.

Da manden åbnede døren, blev han slået i hovedet med knytnæve, hvorefter mændene overmandede ham og råbte "give me money".

Han blev slået og sparket, mens han lå ned, og også den ældre kvinde blev skubbet omkuld og tvunget ned på gulvet. Begge blev bagbundet med strips og fik gaffatape for munden.

Retten har afsat syv dage til sagen. Der ventes dom i slutningen af marts.