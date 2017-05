Mand mistede finger i groft røveri midt i et vejkryds

En mand mistede torsdag et stykke af sin finger, efter at han blev udsat for et groft røveri i Brøndby.

I krydset ved Mosebjergvej og Venusstien holder bilen for rødt, da to mænd sætter sig ind på bagsædet og truer den udenlandske mand med pistol og et slagvåben.

- Manden giver dem modstand, og det ender med et slagsmål. Det er lidt usikkert, hvad der helt nøjagtigt skete, men vi tror, at mandens finger sad i klemme i bildøren, da den blev smækket.

- Det er ret voldsomt, for han blev også kørt over af bilen, siger Ole Nielsen.

Føreren af Nissan-bilens rolle er lidt usikker. Men politiet vil gerne tale med ham.

- Føreren og den forurettede kender hinanden. De skulle ud og lave en eller anden form for forretning, og det har næppe været tilfældigt, at de to satte sig ind i netop denne bil, siger politikommissæren.

Politiet vil desuden meget gerne tale med føreren af en mindre hvid varevogn, som ifølge ofret kan have set noget. Den ene af gerningsmændene truede angiveligt føreren af den hvide varevogn til at køre videre.

Efter røveriet flygtede de to overfaldsmænd og føreren af Nissan-bilen fra stedet.

Ifølge Ekstra Bladet var offeret en tyrkisk guldhandler, der var kommet til Danmark, hvor en bekendt havde lovet at sætte ham i forbindelse med nogle forretningsforbindelser til en guldhandel.

På vej til Danmark hævede han et millionbeløb i euro i Tyskland.

Men guldhandleren faldt tilsyneladende i en fælde og blev frarøvet kufferten med de mange penge. Ifølge eb.dk mener politiet, at føreren af bilen og de to røvere var i ledtog med hinanden.

Guldhandleren er blevet udskrevet igen og er rejst hjem til Tyrkiet, skriver Ekstra Bladet.