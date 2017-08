Mand mistænkes for at stjæle fra og bedrage sine dates

Københavns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet efterlyser en 47-årig mand, Mads Andersen, som mistænkes for omfattende bedragerier, dokumentfalsk og tyverier.

Han har ifølge politiet udgivet sig for at være virksomhedsindehaver, investeringsrådgiver, bodyguard, politibetjent eller håndværker, som er kommet tilbage til Danmark efter at have arbejdet i udlandet.

Han er blandt andet mistænkt for at bedrage kvinder, som han kommer i kontakt med via netdating og sociale medier.

Hans seneste svindelnummer blev anmeldt 20. juli i år.

Her fortalte en kvinde, at hun var blevet udsat for bedrageri og tyveri til en værdi af en kvart million kroner.

12. juli anmeldte en anden kvinde, at hun havde været udsat for identitetstyveri, efter hun havde mødt Mads Andersen på datingappen Tinder.

Kvinden inviterede ham ind i sit hjem, og efterfølgende kunne hun konstatere, at der var blevet oprettet flere bankkonti i hendes navn. Der var også blevet købt flere mobiltelefoner og oprettet abonnementer i hendes navn.