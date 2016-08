Mand kørte 197 kilometer i timen på flugt fra politiet

Det oplyser Kenneth Benfeldt, der er faglig koordinator i Syd- og Sønderjyllands færdselspoliti.

Manden blev opdaget, da han på Esbjergmotorvejen overhalede en politibil, som målte hans hastighed til 197 kilometer i timen.

Det fik politiet til at køre efter ham og prøve at vinke ham ind til siden, men lige meget hjalp det.

- Han stikker af og kører fra ved Bramming. Der ligger han og prøver at drøne rundt et par gange i en rundkørsel for derefter at stikke af via landevejen.

- Han kører så ud mod Gørding, hvor der er noget assistance, som laver en vejspærring ved Rebelsigvej, hvor han så bliver nødt til at stoppe, siger Kenneth Benfeldt.

Den 29-årige mand var frakendt retten til at køre bil i forvejen, da han blev jagtet af politiet.

Samlet set bliver han sigtet for at køre for stærkt, for at være narkopåvirket, for ikke at standse for politiet og for at køre uden kørekort.

Han kørte også med nummerplader, der ikke var registreret til den hvide Peugeot, som han kørte i.

Manden var dog ikke den, som politiet havde taget i at køre hurtigst.

En 32-årig mand kom torsdag helt op at køre 212 kilometer i timen i en Audi Q7 på samme motorvej.

En laserkontrol ved afkørslen ved Gørding målte Audiens hastighed, hvorefter politiet bragte bilen til standsning.

- Det er den højeste hastighed, som vi har målt. Den er målt med en laser til 219 kilometer i timen, men man får tolerancefradrag, så han blev kun sigtet for 212 kilometer i timen, siger Kenneth Benfeldt.

Manden mister ifølge politiet kørekortet ubetinget.

De to mænd er blot nogle af de bilister, som det danske politi har stoppet i denne uge, der er europæisk hastighedsuge.