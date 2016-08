Send til din ven. X Artiklen: Mand kan ikke se sine børn på grund af tilståelsessag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand kan ikke se sine børn på grund af tilståelsessag

En mand tilstår at have holdt en revolver, der blev brugt til et tredobbelt drab. Han får betinget dom.

Danmark - 30. august 2016 kl. 12:41 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En drabssag i et bandemiljø har store konsekvenser for en 45-årig mand, der tirsdag har tilstået, at han kort inden et tredobbelt drab holdt gerningsvåbnet i hænderne. Siden januar i år har han levet under beskyttelse langt væk fra sin normale adresse og har derfor ikke haft kontakt til sine børn.

Det fremgår af rettens begrundelse for dommen, som lyder på ét års betinget fængsel og er faldet tirsdag ved Retten på Frederiksberg. Manden har heller ikke haft kontakt til mange af sine venner, fordi politiet har rådet ham til kun at være i kontakt med ganske få. De store konsekvenser har været med til at gøre dommen betinget. NOrmalt giver besiddelse af et skarpladt skydevåben altid en dom mindst ét års ubetinget fængsel. Derudover lægger Retten på Frederiksberg som formildende omstændighed vægt på, at han har meldt sig selv, tilstået og videregivet oplysninger, der har haft stor betydning i efterforskningen af drabet. Kun få timer inden de tre unge mænd blev dræbt i en lejlighed på Christian Paulsens Vej, var manden til stede i en have i Ballerup, hvor våbnet, en Smith & Wesson kaliber 38, blev prøveskudt. Han var helt tilfældigt på besøg på adressen i Ballerup, hvor en anden mand, der også er sigtet i sagen, viste ham ammunition og revolver, fremgår det af rettens begrundelse. Få timer senere, natten 11. november, blev revolveren og et gevær brugt til at dræbe Philip Rasmussen på 19 år, Suhaib Jaffar på 23 år og 24-årige Mike Vinther. Efterforskningen tyder på, at mindst to mænd skaffede sig adgang til lejligheden via et stillads og skød de tre sovende mænd.