Mand idømt livstid for drab på kærestepar anker til landsret

Det er for at få formildet sin straf, at Alexander Jensen har valgt at anke dommen, oplyser advokaten.

En 26-årig mand, der er idømt livstid for dobbeltdrab på Langeland, har valgt at anke sin dom og få sagen prøvet ved landsretten.

Det var i slutningen af juni, at Retten i Svendborg idømte Alexander Jensen livstid for at have skudt og dræbt sin gravide ekskæreste og hendes nye kæreste.

Anklageren havde krævet livstid. Mens Ulrik Sjølin havde nedlagt påstand om en fængselsstraf på 16 år - samme straf vil han kræve i landsretten.

Alexander Jensen dræbte kæresteparret i april i år. Det var, da han skulle aflevere sin og ekskærestens fælles datter, at han skød parret med et oversavet gevær.

Geværet havde han købt på hjemmesiden www.guloggratis.dk. Ifølge sin egen forklaring i byretten havde han medbragt geværet for at begå selvmord efter afleveringen af datteren.

Byretten lagde i sin dom vægt på, at der var tale om forudgående planlægning, og at drabene var nøje planlagt og velovervejet.

En måned før hændelsen havde Alexander Jensen købt et jagtgevær og skaffet ammunition.

Han havde desuden foretaget en del søgninger på nettet på blandt andet lejemord og jalousidrab, inden drabene fandt sted.

Den 26-årige mand havde allerede inden sagens begyndelse i byretten erkendt at have skudt kæresteparret.

I byretten blev han desuden dømt for at have påkørt ekskæresten, hvilket han har nægtet. Den del vil forsvareren også have prøvet igen ved landsretten.