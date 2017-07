Mand finder granat i sandet ved Rubjerg Knude Fyr

Det blev vurderet, at der var nødt til at blive foretaget en sprængning, og området blev spærret af.

- Nu vil man foretage en sprængning af bomben på stedet, fordi den er for farlig at flytte, sagde vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi til DR.

Jess Falberg udtalte til TV2, at der formentlig var tale om en nedfaldsbombe, som er blevet kastet fra et fly under Anden Verdenskrig. Ifølge Nordjyske viste det sig, at der dog formentlig var tale om en form for røggranat.

Anmeldelsen kom lidt over klokken ni onsdag formiddag.

- Anmelder står ved Rubjerg Knude Fyr, og der har været en hård vind i går, der har afdækket det, han kalder en undervandstorpedo, som han kan se blotlagt i sandet, sagde vagtchef Jess Falberg til DR.