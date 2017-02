Artiklen: Mand fængsles for at krænke 22 kvinder med slik og kys

Mand fængsles for at krænke 22 kvinder med slik og kys

En mand har forsvaret sig med, at han kun ville kysse. Nu skal han i fængsel for sexkrænkelser mod 22 kvinder.

Krænkelserne stod på i et halvt år i 2015 på Østerbro og Nørrebro og gik ud over kvinder, som han fulgte efter på gaden.

Et enigt nævningeting i Københavns Byret har torsdag idømt en 34-årig mand fire års fængsel for et voldtægtsforsøg og 21 tilfælde af blufærdighedskrænkelse og ulovlig tvang.

Manden tog imod dommen. Han var oprindeligt tiltalt for tre voldtægtsforsøg og 19 tilfælde af blufærdighedskrænkelse og tvang.

I to af forholdene er tiltalen for forsøg på voldtægt under sagens behandling i retten ændret til blufærdighedskrænkelse. Men retten fulgte anklagerens ønske om, at manden skulle straffes med fire års fængsel.

- Retten har fulgt min strafpåstand, så jeg er tilfreds med dommen, siger Sidsel Klixbüll.

Manden har i retten erkendt, at han trak nogle kvinder ind til sig for at kysse og kramme dem.

Han har ifølge tiltalen brugt vold for at komme til at kysse og slikke de mange tilfældige kvinder i ansigtet efter at have fulgt efter dem på cykel sent om aftenen eller om natten.

I et tilfælde fulgte han efter en kvinde ind i hendes opgang på Nørrebro og forsøgte at voldtage hende i hendes lejlighed.

Alle kvinderne har ifølge anklageren været stærkt påvirket af mandens krænkelser og har grådkvalt afgivet forklaring i retten.

Det første overgreb i det omfattende anklageskrift fandt sted på Nørrebro om natten den 28. maj 2015, hvor han slikkede og kyssede en kvinde flere gange i ansigtet, mens han holdt et hårdt greb om hendes hoved og hals.

Herefter fortsatte overgrebene med kortere eller længere mellemrum indtil den 28. november samme år.

Den nat sneg han sig med en anden kvinde ind i hendes opgang på Nørrebro, hvor han forsøgte at tungekysse hende. Han opgav imidlertid, da hun bed ham i læben.

Ud over fængselsstraffen er den 34-årige Besim Ilazi, der er makedoner, dømt til udvisning af Danmark for bestandig. Han skal også betale erstatning til nogle af kvinderne.