Mand får seks års fængsel for at stikke sin hustru i halsen

En 45-årig mand fra Faxe-området har fredag fået en straf på seks års fængsel for at have forsøgt at slå sin hustru ihjel.

Et enigt nævningeting i Retten i Næstved har dømt Rasmus Karrebæk for drabsforsøg, efter at han 22. december sidste år stak hustruen flere gange med flere køkkenknive.

Kvinden blev flere gange stukket på kroppen, før manden satte sig overskrævs på hende og stak hende flere gange i halsen, så den store halsmuskel blev skåret delvist over.

Under overfaldet udtalte manden adskillige gange, at hustruen skulle dø, oplyser anklagemyndigheden.

Ifølge en lægelig vurdering kunne stikkene på halsen være livstruende.

Volden foregik i parrets hjem nær Faxe. Den var kulmination på længere tids problemer i parforholdet, som havde fået kvinden til at ønske skilsmisse.

Retten lagde til grund for dommen, at drabsforsøget mislykkedes, fordi et vidne dukkede op. Herefter lykkedes det hustruen at slippe væk og søge hjælp i et nærliggende hus.

Da politiet ankom til stedet, blev manden anholdt, mens kvinden straks blev kørt til behandling på sygehuset i Køge.

Den 45-årige har i retten erkendt sig skyldig i grov vold, men han har nægtet sig skyldig i drabsforsøg. Han ankede på stedet dommen på seks års fængsel til landsretten.