En 78-årig mand er mandag idømt 50 dages betinget fængsel ved Retten i Helsingør. Han er dømt for drab på begæring, hvilket betyder, at han har ydet aktiv dødshjælp.

Mand får betinget dom for medlidenhedsdrab på sin kone

En tydeligt bevæget ældre mand tilstod i retten, at han efter 50 års ægteskab hjalp sin 71-årige kone med at tage sit eget liv.

En 78-årig mand er mandag idømt 50 dages betinget fængsel ved Retten i Helsingør. Han er dømt for drab på begæring, hvilket betyder, at han har ydet aktiv dødshjælp.

Han gav sin 71-årige kone omkring 20 sovepiller cirka fem gange om aftenen 9. april i år på Glostrup Hospitals Klinik for rygmarvslidelser i Hornbæk.

- Hun fik mig overtalt. Jeg ville jo ikke gøre det før. Jeg ville ikke give efter. Men det gjorde jeg den eftermiddag.

- Lægen havde lige sagt, at man ikke kunne gøre andet end at give hende mere medicin, fortæller den 78-årige mand i retten.

Dommen blev langt lavere, end hvad anklagemyndigheden havde krævet. Dommeren, Ulla Ingerslev, lagde blandt andet vægt på historien bag medlidenhedsdrabet.

En historie om en kvinde, der følte, at hun fik ødelagt sit liv efter et fald i parrets hjem i Hørsholm og derefter bad sin mand om hjælp som en sidste udvej.

Den ældre mands forsvarsadvokat er meget tilfreds med dommen. Den vil heller ikke blive anket, oplyser Jan Torp Hansen.

Hvis straffen for denne slags drab bliver sat for lavt, kan det dog skabe problemer, mener senioranklager fra Nordsjællands Politi Helle Olesen.

- Hvis straffen fastsættes for lavt, kan det blive illusionistisk. Det kan vi heller ikke have, siger hun og henviser til, at straffen kan blive så lav, at den nærmest ikke eksisterer.

Helle Olesen oplyser, at Statsadvokaten nu vil kigge på, om dommen skal ankes til landsretten.

Kvinden blev lam, fordi hun i februar faldt og ramte en kommode i parrets hjem. Hun fik beskadiget fire hals ryghvirvler.

Den 71-årige kvindes skader gjorde, at hun både skulle have hjælp til at tømme sin blære hver fjerde time og hjælp til at komme af med afføring. Hun bad flere gange sin mand og lægerne om aktiv dødshjælp.

Før havde hun levet et aktivt liv, hvor hun cyklede 40 til 50 kilometer om ugen og vandrede omkring ti kilometer ugentligt. Derfor var det også et kæmpe slag, at hun ikke at kunne tørre sig selv eller klø sig på næsen uden andres hjælp, fortæller den 78-årige mand.

- Hun bad mig om at hjælpe hende - den kvinde, som jeg har elsket i 50 år. Jeg synes ikke, at jeg har brudt nogen love. Jeg synes, at jeg har vist barmhjertighed, siger han i retten.