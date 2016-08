Mand dømt til forvaring for voldtægter og frihedsberøvelse

Fra juli 2014 og frem til sin anholdelse i februar 2015 nåede Emmenuel Nzembele Katompwa at frihedsberøve og voldtage tre unge kvinder, mens to andre havde held til at flygte.

Kendetegnende for alle sagerne er, at ofrene var unge kvinder på vej til eller fra en bytur i det københavnske natteliv.

Ofrene beskrev samstemmende gerningsmanden som afrikansk af udseende, og hvordan han enten tilbød dem et lift eller tvang dem ind i en mørk bil.

Ofrenes signalementer af manden og politiets dna-beviser var med til at fælde manden.

Voldtægterne og forsøgene herpå fandt sted flere forskellige steder i København. Det skete blandt andet på Østerbro og i Hvidovre.

Østre Landsrets dom er en stadfæstelse af Københavns Byrets dom fra oktober 2015.

Congoleseren udvises af Danmark for altid. Han kom til Danmark i 2008.

Det var et næsten enigt nævningeting, der ønskede at dømme Katompwa til forvaring. Kun en enkelt af landsrettens 18 stemmer mente, at otte års fængsel var en mere passende straf for Emmenuel Katompwa.

Sammen med fængsel på livstid er forvaring den eneste sanktion i dansk strafferet uden tidsbegrænsning.

Kun personer, som dømmes for personfarlig kriminalitet og seksualforbrydelser, og som regnes for at være farlige, hvis de er på fri fod, kan idømmes forvaring.

Før anholdelsen boede Emmenuel Katompwa ifølge Ekstra Bladet i Nordsjælland med sin kone og to børn. Han arbejdede som hjemmehjælper og tog sig blandt andet af handicappede.