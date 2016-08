Artiklen: Mand dømmes for at holde gerningsvåben før tredobbelt drab

En 45-årig mand tilstår tirsdag at have haft den revolver i hænderne, der blev brugt til det tredobbelt drab.

Han idømmes i Retten på Frederiksberg et års betinget fængsel for ulovlig våbenbesiddelse.

Dommen er lidt mildere, end hvad man normalt kan forvente for ulovlig våbenbesiddelse, men det er, fordi der var tale om en kort besiddelse af våbnet, oplyser specialanklager Jakob Buch-Jepsen.

- Der er en række formildende omstændigheder i sagen.

- Han valgte at tilstå sin egen rolle i sagen, og så er han kommet med nogle oplysninger, der kan have betydning i sagen. Desuden er der også situationen omkring hans sikkerhed, når han vælger at tilstå, siger anklageren.

Kun få timer inden, de tre unge mænd blev dræbt, var den 45-årige mand til stede i en have i Ballerup, hvor våbnet, en Smit & Wesson kaliber 38, blev prøveskudt.

Men han var kun på besøg i haven ved et tilfælde og fik her vist ammunition og revolver af en anden manden, der er sigtet i sagen, fremgår det af rettens begrundelse for dommen.

Under dagens retsmøde var det dog ikke muligt for offentligheden at høre, hvad den dømte mand fortæller om episoden med revolveren. Specialanklager Jakob Buch-Jepsen bad nemlig om at få lukkede døre i retsmødet.

Dørene bliver lukket, så andre, der er sigtede i sagen, ikke kan få at vide, hvad den 45-årige mand forklarede i retten.

Om natten 11. november sidste år blev Philip Rasmussen på 19 år, Suhaib Jaffar på 23 år og Mike Vinther på 24 år dræbt i en lejlighed på Christian Paulsens Vej.

De blev skudt med en revolver og et gevær, imens de sov.

Efterforskningen tyder på, at mindst to mænd skaffede sig adgang til lejligheden via et stillads og skød de tre sovende mænd.

Seks mænd med forbindelser til rockergruppen Bandidos sidder varetægtsfængslet i sagen. En af dem begik selvmord i sin celle i Holbæk i begyndelsen af juni måned.

De er alle sigtede for drab og medvirken til drab. Tre af dem menes at have et motiv til at begå det tredobbelte drab, men det vides ikke, hvad motivet er, da grundlovsforhøret af de sigtede også forgik bag lukkede døre.

Samlet set er 23 personer varetægtsfængslet i sagen eller i sager, der relaterer sig til den.