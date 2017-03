Betjente fra Københavns Vestegns Politi anholdt 10. februar 2016 den nu 70-årige mand, der er anklaget for medvirken til et stort antal voldtægter af børn i Filippinerne (arkivfoto)

Artiklen: Mand betalte for at se overgreb på børn: Jeg var nysgerrig

Alder er et af de vigtige spørgsmål, da han afhøres. Nemlig alderen på en række børn og unge, som blev udsat for voldtægt og andre seksuelle overgreb i Filippinerne.

Hjemme i arbejdsværelset i lejligheden i Brøndby sad den 70-årige mand og kiggede på optagelserne af de sexshows, han havde bestilt og betalt for.

- Det var afgørende for mig, at de havde smil i deres øjne, forklarer manden.

Han afviser dog, at han ønskede at se børn under 12 år. Han nægter medvirken til voldtægt, men erkender at have købt de pornografiske optrædener.

Sagen er historisk i sit omfang. 346 kriminelle forhold er manden anklaget for at have begået.

I retslokalet optræder den tiltalte, der er iført kortærmet ternet skjorte og cowboybukser, venligt. For eksempel giver han hånd til politiets efterforsker og til anklageren, da fængselsbetjente fører ham ind i lokalet.

Senioranklager Helene Schrøder vil vide, hvordan han kom i gang.

- I starten var jeg ren og skær nysgerrig, siger han.

- Nu hører man så meget om det i dagspressen. Jeg skulle se, om det var rigtigt. Jeg ville se det og få en mening om det. Hvad er det, børn gør?

Det blev ved i fem år. Forinden havde han i flere år set på pornofilm med voksne.

- Måske var det ikke så virkeligt for mig. Det stod inde på en skærm, lyder hans forklaring.

Den tiltalte fortæller, at udbyderen kom med stærke appeller til ham.

- De mangler penge til tøj, forældrene er syge og skal på hospitaler, siger den 70-årige og hævder, at det for ham også var en slags velgørenhed.

- Jeg har den svaghed, at jeg har svært ved at sige nej, når de beder om hjælp, fortæller han.

Undervejs i den chat, der kørte sideløbende med overgrebene, kom han med opmuntrende kommentarer.

- Jeg ville godt rose dem og gøre dem glade, så de kunne gå derfra med noget positivt, siger han.

- Selvfølgelig er det ikke sjovt for dem at gøre det. Det er uhyggeligt, men jeg prøver at gøre dem glade.

I alt har han købt cirka 200 shows. Prisen var 3-400 kroner pr. gang. I flere tilfælde var der tale om incestuøse forhold mellem mor og børn.

- Jeg håbede på, at børnene fik mindst halvdelen, siger den 70-årige.

Hustruen i Brøndby - "min lille guldklump" - vidste besked om, at han så porno på computeren. Men ikke, at der var tale om børn.

Tirsdag fortalte en ansat i Interpol i retten om fænomenet med bestilling af voldtægter, som livestreames.

Omfanget af den slags overgreb på børn i Filippinerne er eksploderet, lød det.