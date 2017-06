Mand anholdt for drabsforsøg i aarhusiansk bandekonflikt

Østjyllands Politi har anholdt en 21-årig mand, som fredag bliver fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han sigtes for drabsforsøg.

Fire personer sidder allerede fængslet i samme sag. De er ligeledes mistænkt for blandt andet drabsforsøg.

Politiet mener, at de med skud forsøgte at dræbe flere personer på Bispehavevej. Der var nærmest tale om et drive-by skyderi.

Kort forinden var to personer bevæbnet med stik- og slagvåben løbet ind i en butik på Ekkodalen for at lede efter folk fra andre grupperinger.

Politiet oplyser, at de fem sigtede er en del af den lokale gruppering, der holder til i Brabrand, som også ligger i den vestlige del af Aarhus.

Grundlovsforhøret mod den 21-årige fredag vil blive holdt for lukkede døre. Inden retsmødet gik i gang, vides det ikke, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Siden slutningen af maj har den vestlige del af Aarhus været præget af, at banden Loyal to Familia forsøger at slå rødder i byen.

Det har skabt spændinger, og skyderiet natten til mandag er det fjerde siden 3. juni.

De mange episoder har ført til over 100 anholdelser med relation til bandeurolighederne.

Politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Nationalt Efterforskningscenter, der hører under Rigspolitiet, oplyste forleden, at Loyal to Familia på landsplan er ved at være af en "betydelig størrelse".

Politiets teori går på, at banden, der udspringer af Nørrebro i København, forsøger at udvide for at få flere indtægter på de kriminelle markeder.

Og her er valget i første omgang faldet på Aarhus.