Mand anholdt efter mistænkeligt dødsfald i Køge

- Vi har foretaget anholdelse af en mand, der har tilknytning til adressen. Indtil videre behandles det som et mistænkeligt dødsfald, siger Martin Hockrup.

Politiet kan kort før midnat endnu ikke oplyse, hvad manden bliver sigtet for. Martin Hockrup ønsker heller ikke at fortælle, om manden blev anholdt i den lejlighed, som kvinden blev fundet i.

Politiets teknikere blev tilkaldt i forbindelse med fundet af kvinden, ligesom hunde gennemsøger området omkring ejendommen.

Som altid, når en person bliver fundet død, og dødsårsagen ikke er åbenlys, behandler politiet sagen som et mistænkeligt dødsfald.

Det vil sige, at man behandler findestedet som et gerningssted. Det gøres, for at vigtige spor ikke går tabt, hvis det skulle vise sig, at der ligger en kriminel handling bag dødsfaldet.

Politiet vil melde flere oplysninger ud om dødsfaldet torsdag morgen, oplyser vagtchefen.