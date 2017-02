Mand affyrede jagtgevær på hovedgaden i Sommersted

Og torsdag eftermiddag er en 27-årig mand blevet anholdt og sigtet for at have affyret et jagtgevær tværs over byens hovedgade.

Inden for få dage har den lille by Sommersted i Sønderjylland dannet ramme for to opsigtsvækkende sager. Først kom det frem, at en lille dreng på halvandet år var blevet tæsket til døde.

- Jeg vil godt understrege, at de to sager intet har med hinanden at gøre. Selv om det kunne være nærliggende at tro, siger vagtchef Ole Aamann.

Hvorfor der blev skudt tværs over hovedgaden, Storegade, ved politiet endnu ikke.

- Men det er da noget, vi har tænkt os at spørge den sigtede om, lyder det fra Ole Aamann.

Vidner har fortalt til politiet, at manden affyrede et jagtgevær i retning mod en mindre gråbrun bil. Muligvis har der været tale om en Toyota Aygo.

Efter skudepisoden kørte bilen fra stedet, og politiet har ikke haft kontakt med den.

- Vi vil meget gerne tale med de personer, der har befundet sig i bilen, siger Ole Aamann.

Ifølge vagtchefen har anklagemyndigheden besluttet, at den 27-årige fredag skal stilles for en dommer ved Retten i Sønderborg. Her vil anklagemyndigheden kræve manden varetægtsfængslet.

Ifølge Ole Aamann vil den 27-årige blive sigtet for grov overtrædelse af våbenloven. Derudover vil han formentlig også blive tiltalt for at udsætte andres liv for fare.

Sigtelsens nærmere ordlyd vil dog først blive udformet i forbindelse med anklagemyndighedens forberedelse af fredagens fremstilling i retten.