Mali-mission med høje tabstal skræmmer ikke dansk chef

Et af Forsvarets Hercules-fly sætter fredag kursen mod Vestafrika, hvor det gennem de næste knap seks måneder skal flyve grej og personel rundt i Mali for FN's fredsbevarende mission i det uroprægede land.

Med 117 dræbte soldater på fire år er missionen i Mali blandt de farligste af FN's igangværende operationer.

Alligevel er den operative leder, "Detachment Commander" Hans Peter Andersen, ikke for alvor bekymret for de 61 medrejsende danskere.

- Jeg ser ikke missionen som meget farlig. Mali er ikke et sted, man tager på sommerferie, men vi skal være i Bamako (hovedstaden red.), der er en af de roligere dele af Mali, hvor folk går i skole og på arbejde som normalt, siger han.

Der har været angreb i Bamako, men konflikten i Mali er især centreret i den nordlige del, hvor oprørsstyrker og militante islamister gennem de seneste år har gennemført angreb på civile og regeringshæren.

Det er også her i nord, det danske fly fra basen i Bamako skal være med til at forsyne FN-soldaterne med materiel og friske tropper.

Men selv landingerne i det konfliktfyldte område ligger længere nede på fareskalaen end flere andre steder, vurderer Hans Peter Andersen:

- Der er altid en trussel, når man flyver over steder, hvor folk skyder på hinanden, men selv om vi har efterretninger om, at der er raketstyr i omløb i Mali, så har man ikke på noget tidspunkt set, at de er anvendt mod flyvemaskiner dernede.

Og det er sød musik i ørerne på en pilot.

- Det er i hvert fald en stor forskel fra det, vi plejer at se i Afghanistan og Irak, hvor der har været vilje til at forsøge at skyde fly ned, siger Hans Peter Andersen, der selv er pilot med flyvernavnet DAP.

Selv om sikkerhedssituationen i Mali tilsyneladende er til at overse for en Hercules-pilot, er der dog ingen tegn på, at konflikten i landet er ved at ebbe ud.

Det er vurderingen fra Rikke Haugegaard, der er lektor på Forsvarsakademiet og har forsket i konflikten i Mali.

- Det er hele tiden ét skridt frem og to tilbage for fredsprocessen, siger hun.