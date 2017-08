Mails er centrale i sag mod overgrebsanklaget psykiater

Manden er under anklage for at have udnyttet en kvindes sindssygdom til samleje gennem en årrække.

Ifølge senioranklager Peter Rask, der er mødt i retten, er overgrebene sket "et større antal gange" i perioden 2004 til 2016.

Det er i samme periode, at de mails, der læses op, er blevet sendt mellem parterne.

Ved siden af temaer som savn og længsel fremgår det, at kvinden løbende skriver om den behandling, hun gennemgår. Blandt andet, at hun er deprimeret.

- Depression gjorde, at hun ville have mere opmærksomhed, mere kærlighed, mere af mig, siger tiltalte under afhøringen.

Flere gange har hun påpeget, at hun har gjort skade på sig selv, fremgår det af korrespondancen. Men det afviser psykiateren at have vidst før sidst i forholdet. Det var et meget turbulent kærlighedsforhold, fortæller han.

Manden har tidligere været med til at behandle kvinden, men det var inden, at den relation, der ligger til grund for retssagen, blev indledt, påpeger han.

Står anklagen til troende, har manden gennem på 12 år forgrebet sig på kvinden forskellige steder på Sjælland. Blandt andet skal det være sket på et bosted.

Han er anklaget for at have udnyttet kvindens sindssygdom til samleje.

Det er ikke første gang, at den 51-årige oplever lignende beskyldninger. Han er tidligere dømt i Norge for at have sex med en kvindelig patient.

Senere rejste han tilbage til Danmark, hvor han arbejdede under et andet navn som psykiater. Igen i 2013 misbrugte han sin stilling til at have et seksuelt forhold til en patient.

Forholdet til kvinden, der sluttede i 2014, fik Sundhedsstyrelsen til midlertidigt at tage autorisationen fra psykiateren året efter.

Det førte også til en fængselsdom på tre måneder og en erstatning til kvinden på 20.000 kroner.