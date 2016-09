Miljø- og Fødevareministeriet kom i uføre tidligere på året i forbindelse med den omstridte landbrugspakke, som kostede Eva Kjer Hansen (V) ministerposten. Regeringen forbød forskere at lade offentligheden se de tal og beregninger, som de leverede til ministeriet.

Artiklen: Magistre roser ministerie for at fjerne forskermundkurve

Magistre roser ministerie for at fjerne forskermundkurve

Miljø- og Fødevareministeriet vil fjerne forskeres tavshedsklausul. Godt for demokratiet, siger magistrene.

Det er både godt nyt for forskerne, ytringsfriheden og demokratiet, at forskere fremover må fortælle om det arbejde, de leverer til Miljø- og Fødevareministeriet.

- Det er en grundsten i vores demokrati, at vi har en åbenhed i beslutningsprocessen. Det betyder, at forskningsresultaterne ikke må kunne hemmeligholdes, når den politiske proces kører, fastslår formand for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen.

- Derfor er det også vigtigt, at forskerne har ytringsfrihed, så de kan gå ud og korrigere et ministerium, hvis det fremlægger tingene forkert eller fordrejer forskernes resultat.

Miljø- og Fødevareministeriet har besluttet, at al forskning og rådgivning som udgangspunkt offentliggøres.

Ministeriet kom i uføre tidligere på året i forbindelse med regeringens omstridte landbrugspakke. Her kunne DR berette, at regeringen forbød forskere at lade offentligheden se deres tal og beregninger bag pakken.

Forskerne måtte end ikke fortælle journalister eller andre interesserede, at de var blevet pålagt ikke at fortælle noget.

Miljø- og Fødevareministeriet pointerer i en pressemeddelelse tirsdag, at manøvren "skal ses i lyset af, at der har været rejst tvivl i pressen, om hvorvidt kontrakterne var for vidtgående".

Universitetsavisen, der har til huse på Københavns Universitet, kunne i slutningen af august fortælle, at ministerier i stigende grad pålægger forskere tavshedsklausuler.

Det sker til trods for, at klausulerne kritiseres for at være ulovlige af både flere jurister og Dansk Magisterforening.