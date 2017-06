Mærsk udledte ikke godkendt kemikalie: 42 ton endte i havet

Kemikaliet mistænkes for at indeholde en komponent, der er mere miljøskadelige, end Mærsk har oplyst til myndighederne.

Selskabet er forpligtet til at oplyse fyldestgørende og korrekt om kemikalierne til Miljøstyrelsen. Til DR oplyser Mærsk, at det ved "en fejl" ikke er sket.

- Det er problematisk, at Mærsk ikke overholder de regler, man skal. Det er også derfor, vi handler på det, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til DR Nyheder.

I april oplyser leverandøren af kemikaliet til Mærsk, at en ukendt komponent i scavtreat "formentlig" betød, at kemikaliet var væsentlig mere miljøskadeligt end hidtil oplyst.

En aktindsigt, som DR har søgt og fået i indberetninger fra Mærsk til Miljøstyrelsen, viser, at Mærsk har udledt 35.106 ton af kemikaliet scavtreat i Nordsøen fra 2012 til 2016.

Heraf udgør det mistænkte stof 42 ton. Mærsk vil ikke oplyse til hverken DR Nyheder eller Miljøstyrelsen, hvad det mistænkte stof hedder, eller præcis hvor farligt det er.

Mærsk er dog gået i gang med at udfase brugen af scavtreat. Den vil formentlig også ændre miljøklassificeringen af kemikaliet fra gult til rødt.

Virksomheder må ikke udlede kemikalier med en rød klassificering, uden Miljøstyrelsens tilladelse. En tilladelse Mærsk ikke havde søgt. Enhedslisten kræver derfor Mærsk politianmeldt.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mener, at det er for tidligt at vurderer, om Mærsk skal politianmeldes.

Mærsk mener, at selskabet har handlet korrekt, efter det blev gjort opmærksom på problemet.

- Vi har taget hånd om det lige med det samme og sørget for, at myndighederne er blevet underrettet med det samme, og vi sørger for, at vi har det her kemikalie udfaset senest 1. juli i år, siger Ole Hansen, direktør i Maersk Oil Denmark til DR.