Formanden for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen, mener, at landets kommunerne har brug for en række nye sundhedstilbud rettet mod mænd. En ny undersøgelse foretaget af Forum for Mænds Sundhed viser, at kun en tredjedel af kommunerne gør en god indsats.

Mænds sundhedsproblemer mangler fokus i kommunerne

- Mænds levetid er for kort og dødeligheden er for stor i forhold til, hvad den burde være. Og det gælder stort set alle sygdomme. Derfor er det vigtigt med en målrettet indsats til mænd.

Alt for mange mænd har sundhedsproblemer i dag, og derfor skal der gøres en ekstra indsats på området, mener Svend Aage Madsen, som er chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed.

- Der findes allerede en række indsatser, men der skal være mulighed for at afprøve nye, siger han

Udmeldingen kommer samtidig med, at Forum for Mænds Sundhed mandag offentliggør en ny kortlægning af, hvad og hvor der gøres en indsats for mænds sundhed blandt landets kommuner.

Indsatserne dækker blandt andet over foredrag, workshops, motionshold, madlavningshold, information og oplysning og fællesskaber inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.

Ifølge undersøgelsen har kun 31 kommuner flere permanente sundhedstilbud rettet til mænd, og 18 kommuner har mindst ét permanent tilbud.

En tredjedel at landets kommuner gør ikke noget eller oplyser ikke, om de gør noget særligt for mænds sundhed.

- Vi håber, at opgørelsen vil inspirere de kommuner, der halter bagefter, til at lave permanente sundhedstilbud specielt rettet til mænd, siger Svend Aage Madsen.

Ifølge formanden er en del af problematikken nemlig, at mænd ikke selv opsøger sundhedstilbud på samme måde, som kvinder.

- Mænd opsøger ikke selv sundhedstilbud. De vil have tilbud, som giver hurtig afklaring.

- Derfor er det vigtigt med nye former for indsatser, og det er den type tilbud, vi skal arbejde frem mod at finde. Og det er ikke mindst i kommunernes sundhedsindsats, der er behov for det, siger Svend Aage Madsen.

I november skal repræsentanter fra alle kommunerne samles til en konference, hvor fremtidige indsatser drøftes.

Kortlægningen bygger på kommunernes rapporterede data for indsatser i 2015. Blandt landet 98 kommuner har 84 procent indberettet til kortlægningen.

I undersøgelsen er Aalborg og Silkeborg Kommune de to kommuner med flest sundhedstilbud til mænd.