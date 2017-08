Mænd skal have deres egne sundhedstilbud

Tre kommuner har fået tildelt et certifikat af Forum for Mænds Sundhed for deres fokus på mandlig sundhed. De kan dermed kalde sig "mandecertificerede kommuner".

De tre kommuner er Silkeborg, Svendborg og Næstved. Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Silkeborg Kommune, Elin Sonne (SF), pointerer, at mænd skal have mindre snak og mere handling.

- Vi ved, at mænd ikke bryder sig om at sidde lang tid og snakke sammen. Derfor laver vi noget fælles tredje. Det kan være at gå i skoven, hugge brænde og lave bål. Det er noget, der får mænd til at ville deltage i sundhedstilbud, siger hun.

I Næstved Kommune har man blandt andet sundhedstjek på arbejdspladser domineret af mænd. Det kan få flere mænd til at få undersøgt deres helbred, mener borgmester i Næstved Kommune Carsten Rasmussen (S).

- Nogle af de her aktiviteter er vi nødt til at lave til mænd. Der skal et ekstra spark bagi, hvis vi skal motivere mændene til at få tjekket sig, siger han.

I følge undersøgelsen havde 69 procent af de adspurgte kommuner i 2016 ingen eller få permanente sundhedsaktiviteter for mænd. I 2017 er det tal faldet til 57 procent.

Formand for Forum for Mænds Sundhed Svend Aage Madsen mener trods fremgangen, at langt flere kommuner skal tage del i arbejdet for mænds sundhed.

- Det er halvdelen af befolkningen, det handler om. Det er alt for ringe, at der er kommuner, der ikke har tilbud rettet mod den halvdel af befolkningen, når man ved, at der er særlige problemstillinger, siger han.

Undersøgelsen kommer i forbindelse med kommunalvalget i november, hvor Forum for Mænds Sundhed håber, at det bliver en del af debatten.