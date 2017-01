Mænd må selv betale for vaccine mod hpv-virus

Men deres jævnaldrende drengevenner skal betale flere tusinde kroner for at beskytte sig mod den seksuelt overførte virus.

Sundhedsstyrelsen har i hvert fald ingen aktuelle planer om generelt at tilbyde drenge og unge mænd gratis vaccine mod hpv.

- Vi har ikke nogen anbefaling om, at drenge og mænd vaccineres mod hpv, siger overlæge Bolette Søborg, Sundhedsstyrelsen.

- Vores vurdering har været, at effekten i forhold til at forebygge kræft hos mænd vil være beskeden i forhold til den indsats, det vil være at vaccinere en hel årgang af drenge, siger hun.

En ny undersøgelse viser ifølge videnskab.dk, at kun 0,8 procent af drenge og mænd mellem 9 og 26 år vaccineres mod hpv-virus, selv om vaccinen også forebygger visse former for kræft hos mænd.

Forekomst af hpv-relateret kræft hos mænd er ellers stigende, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.

- Vi kan se af tidligere undersøgelser, at hpv-relateret hoved- og halscancer er stigende hos mænd.

- Hvis vi ikke gør noget, så kan det blive lige så hyppigt som livmoderhalskræft er nu hos kvinder, siger Susanne Krüger Kjær, forskningsleder ved Center for Kræftforskning ved Kræftens Bekæmpelse, til Ritzau.

Den stigende forekomst af kræfttilfælde, der kan tilskrives hpv hos mænd, gør indtryk hos Sundhedsstyrelsen.

- Det er klart, at hvis der kommer helt nye tal, der forandrer det billede, vi hidtil har haft omkring kræftforekomst forårsaget af hpv, så er det noget, vi må tage med i vores overvejelser, siger Bolette Søborg.

Hun tilføjer, at styrelsen er på vej med et pilotprojekt, der skal vurdere mulighederne for at tilbyde fri vaccine til homoseksuelle mænd.

Disse mænd vurderes at udgøre en særlig risikogruppe i forhold til hpv-infektioner.

Andelen af piger, der lader sig vaccinere mod hpv, er i øvrigt faldet markant.

Det er sket, efter at flere piger er stået frem i medierne og har fortalt om invaliderende symptomer, som ifølge pigerne er bivirkninger af vaccinen.

Indtil videre er kun 21 procent af piger født i 2004 blevet vaccineret, skriver videnskab.dk.

For tidligere årgange har det samme tal været oppe over 90 procent.