Måling viser dødt løb mellem blokkene midt i skattekamp

Sådan lyder resultatet af en meningsmåling, Voxmeter har foretaget for Ritzau. Dermed må der siges at være godt gammeldags dødt løb mellem blokkene.

Her løftede regeringen blandt andet sløret for, hvordan den vil lette skatter og afgifter for 23 milliarder kroner, herunder sænke registreringsafgiften på biler til 100 procent.

Regeringspartiet Venstre kan notere sig en tilbagegang på 1,6 procentpoint i forhold til sidste uges Voxmeter. Partiet står nu til 17,6 procent mod 19,2 procent i den seneste måling.

Også De Radikale, der modsat resten af oppositionen har budt sig til i forhandlingerne om at lette skatten, står til en tilbagegang. Partiet er gået 2,5 procentpoint tilbage på en måned.

Med 4,4 procent i den seneste måling er De Radikale på niveau med valgresultatet på 4,6 procent, men en del under de 6,9 procent, som en Voxmeter-måling viste for en måned siden.

Omvendt står Socialdemokratiet til målingens største stigning på 1,5 procentpoint. Partiet er gået fra 25,4 for en måned siden til 26,9 procent i den seneste Voxmeter.

Når rød blok trods det døde løb mellem blokkene alligevel står til valgsejr, skyldes det et ventet stemmespild i blå blok.

Kristendemokraterne og Nye Borgerlige står til henholdsvis 0,8 procent og 1,2 procent - og ligger dermed begge under spærregrænsen. Det betyder, at i alt 2 procent af de blå stemmer er ude af regnestykket.

De politiske meningsmålinger giver sammenlagt et billede af, hvordan vælgerne ville stemme lige nu, men er forbundet med usikkerheder.

Den samlede statistiske usikkerhed i den seneste Voxmetermåling lyder på 3 procentpoint. Det betyder, at det samlede resultat kan ligge både tre procentpoint over og under målingens resultat.

Den statistiske usikkerhed svinger for de enkelte partier afhængigt af størrelsen - fra 0,5 procentpoint for et lille parti som Kristendemokraterne til 2,7 procentpoint for det største parti, Socialdemokratiet.