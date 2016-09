Måling: Vælgerne står bag LA efter trusler om valg

Trods tiltagende kritik for at true Løkke med valg får LA opbakning fra 8,0 procent af vælgerne i ny måling.

Men vælgerne ser ud til at stå bag Liberal Alliance trods den tiltagende modvilje fra Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative.

På Christiansborg skal man ikke gå mange meter for at finde en blå politiker, der vil kritisere Liberal Alliances leder Anders Samuelsen for at true regeringen med valg.

I hvert fald viser den seneste måling fra Voxmeter, at Liberal Alliance står til opbakning fra 8,0 procent af vælgerne mod 7,5 procent ved valget i juni 2015. Partiet er dermed det eneste af de blå partier, som ikke oplever en tilbagegang.

Fremgangen er imidlertid så lille, at den er inden for den statistiske usikkerhed.

Liberal Alliance står dog også til 8,0 procent af stemmerne i Ritzau Index. Ritzau Index er et gennemsnit af meningsmålinger fra Voxmeter, Epinion, Gallup, Greens, Wilke og Norstat og giver dermed et mere sikkert billede end en enkelt måling.

På grund af den statistiske usikkerhed skal man være meget forsigtig med at sammenligne resultatet af én måling med en senere måling. Alligevel vil partileder Anders Samuelsen formentlig hæfte sig særligt ved én ting.

Før Liberal Alliances sommergruppemøde i midten af august lå Liberal Alliance til 7,0 procent af stemmerne hos Voxmeter.

Det var på sommergruppemødet, at Anders Samuelsen fastslog, at han vil vælte regeringen, hvis ikke han får gennemført kravet om en lettelse af topskatten på 5,0 procent. Siden da er Liberal Alliance kun målt til at få mere end de 7,0 procent hos Voxmeter.

De tre øvrige partier i blå blok - Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative - står ifølge målingen alle til tilbagegang i forhold til valgresultatet.

Ved valget fik Venstre 19,5 procent af stemmerne - i målingen står regeringspartiet til 18,2 procent af stemmerne.

Ved valget fik Dansk Folkeparti 21,1 procent af stemmerne - i målingen står DF til 19,0 procent af stemmerne. De Konservative står til 3,1 procent mod 3,4 procent ved valget.

For alle tre partier gælder dog, at tilbagegangen er inden for den statistiske usikkerhed.

Socialdemokraterne har i den seneste uge fået kritik for hverken at fremlægge et finanslovsforslag eller en 2025-plan som mod svar på regeringens udspil. I målingen - der er indsamlet i denne uge - står S til 27,3 procent af stemmerne mod 26,3 procent ved valget.

Målingen giver rød blok 50,7 procent af stemmerne mod 48,9 procent til blå blok. På grund af den statistiske usikkerhed er der dog reelt tale om dødt løb mellem blokkene.