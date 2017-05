Lynradikalisering af Kundbypige overrasker kommune

Den 17-årige pige, der tirsdag blev kendt skyldig i at planlægge terrorangreb mod to skoler, er blevet tæt fulgt af kommunen.

Der er vigtige ting at lære af den såkaldte Kundbysag. Det siger Julie Becher, der er chef for Holbæk Kommunes ungeindsats.

- Jeg oplever generelt, at vi har handlet meget konsekvent i den her sag, men selvfølgelig skal vi også se på, om vi kan lære noget i den her sag, siger Julie Becher.

Det har blandt andet overrasket kommunen, hvor hurtigt pigen er blevet radikaliseret.

- Her taler vi om et forløb på omkring halvanden måned, hvor man konstaterer, at det her ikke bare handler om interesse for en anden religion, men om radikalisering.

- Det er jo et ekstremt hurtigt forløb, siger Julie Becher.

Det var efter en rejse til Tyrkiet i sommeren 2015, at pigen begyndte at interessere sig for landet og islam.

I løbet af nogle måneder blev pigen mere og mere optaget af religion, og i januar 2016 blev hun anholdt.

Politiet fandt en vejledning og remedier til at fremstille bomber i pigens hjem i vestsjællandske Kundby.

Pigens mor har i retten fortalt, at hun ikke har fået den nødvendige hjælp i tide fra myndighederne.

Det er dog ikke kommunens opfattelse:

- Jeg er selvfølgelig ked af, at moren ikke oplever, at de har fået den nødvendige hjælp.

- Men i takt med at vi får informationer om pigen, og vi er ret tæt på pigen i hele forløbet, så intensiverer vi den indsats, vi har i forhold til pigen, siger Julie Becher.

Selv om hun overordnet mener, at kommunen har handlet rettidigt, er der altid plads til forbedringer.

- En social sag er altid en vurderingssag. Der er givetvis tidspunkter, hvor vi kunne have valgt at iværksatte en anden indsats, men helt overordnet mener jeg, vi har handlet meget konsekvent i den her sag, siger Julie Becher.

Et af de vigtige læringspunkter er ifølge Julie Becher, at forebyggelse af radikalisering ikke kun skal målrettes udadvendte drenge, men også indadvendte piger.

Et anden vigtig lære er ifølge Julie Becher, at informationer skal flyde frit mellem sociale myndigheder, skole og politi.

Retten i Holbæk udmåler den endelige straf til den 17-årige pige på torsdag.