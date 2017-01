Lykketoft ved portrætafsløring: Nu falder klokken i slag

- Som det eneste nuværende medlem af Folketinget kommer jeg nu op på museumsvæggen. Så ved man, klokken er ved at falde i slag. Så ved man, at man har lovet ikke at komme tilbage, siger Mogens Lykketoft.

Socialdemokratiets tidligere formand, mangeårige minister og formand for Folketinget Mogens Lykketoft tog fredag et skridt mod afslutningen af karrieren på Christiansborg.

Mogens Lykketoft er fortsat medlem af Folketinget, men han meddelte i efteråret, at han ikke genopstiller ved næste valg.

Portrættet forestiller Mogens Lykketoft stående i solskin i et lidt krøllet jakkesæt med rødt slips på en vildvokset græsmark på øen Endelave. Her delte Lykketoft sommerhus med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

- Det er her, I har udtænkt meget af den politik, I har belemret befolkningen med, som Roald Als spydigt formulerede det i sin tale.

Mogens Lykketofts valg af portrætmaler er usædvanligt. Hidtil er det kun stifteren af SF, Aksel Larsen, som har haft modet til at lade en satiriker male portrættet til Christiansborg.

Lykketoft har især i tiden som finansminister med fipskæg været et yndet offer for Roald Als.

- Jeg ved, at Roald Als betragter sig som Socialdemokrat ligesom Anker. Og at du stort set ikke mener, at der har været andre i nyere tid, der er rigtige socialdemokrater.

- Jeg håber, at vi i vores samtaler er nået frem til, at vi også er andre, der faktisk mener meget af det samme som Anker. Selv om vi udtrykker os anderledes, siger Mogens Lykketoft henvendt til den nyslåede portrætmaler.

Roald Als afslørede på sin side formålet med sit daglige arbejde som "satirisk håndtegner":

- Mit arbejde er at fortælle politikerne, at de er nogle uduelige, mentalt underbemidlede tumper, som vil tjene landets indbyggeres ve og vel bedst ved at forlade deres embede i en fart.

- Det gælder i særlig grad den nuværende regering, siger Roald Als til latter fra de fremmødte.

For at kunne opfylde den jobbeskrivelse har Roald Als gjort det til et princip ikke at lære politikerne at kende privat:

- Du risikerer at opdage, at de er sympatiske mennesker. Og man kan komme ud for, at enkelte af dem er klogere, end du selv er.

- Det går ud over tegningerne, siger Roald Als, der lod den satiriske pen hvile, da Lykketoft-portrættet skulle males.

Folketingets formand Pia Kjærsgaard har igennem tiden kæmpet mange politiske slag med Mogens Lykketoft og Socialdemokratiet. Men fredag var der varme ord og kindkys mellem den tidligere og nuværende formand:

- I dag er ikke et farvel, Mogens. For i det her hus er vi ikke helt parate til at sige farvel til dig. Og jeg tror heller ikke, at du selv er parat til det, lød det fra Pia Kjærsgaard.