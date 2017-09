BT's udsendte anmelder, Fie West Madsen, er begejstret for forestillingen og har således givet den fem ud af seks stjerner.

- "Skam" som teater er så forbandet godt, at man skulle tro, det var løgn, skriver hun og fortsætter:

- Det burde næsten ikke kunne lade sig gøre, men teaterversionen af "Skam" formåede at ramme lige præcis den balance, der gør, at det hverken var en tarvelig kopi eller en skamfering af originalmaterialet.

Politikens anmelder til forestillingen, Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen, mener modsat BT ikke, at teaterforestillingen undgår at føles lidt som en flad kopi af den populære norske tv-serie.

- Man vil trække de unge i teatret, ramme dem "der, hvor de er", men hvis man ender med at give dem en oplevelse af, at teatret er en flad kopi af tv, hvad er så pointen? Og hvad, hvis man egentlig slet ikke har forstået, hvor det er, de unge "er"?, skriver hun i sin anmeldelse.

Lone Nikolajsen står bag anmeldelsen i Information, og hun er heller ikke begejstret.

- Teaterforestillingen "Skam" er ikke i sig selv nogen stor kunstnerisk præstation. Snarere var det som at se et coverband, der godt ved, at dets job ikke er at overrumple publikum, men at minde det om deres helte, skriver hun.

"Skam 2" har premiere 10. april 2018.