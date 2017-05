Lunkne anmeldelser af kongeligt vikingeteater i Aarhus

Der er ikke en finger at sætte på placeringen af Det Kongelige Teaters årlige friluftsspil, der i år er henlagt til naturskønne omgivelser ved Moesgård Museums nye bygninger nær Aarhus.

Mest begejstret er Politikens anmelder, der giver fire af seks hjerter for et stykke, der er "festligt, folkeligt og fornøjeligt, men ikke mere end det".

- Den er ganske underholdende, men også råbende, uambitiøst og æstetisk rodet.

- Man kunne ærligt talt godt have ønsket sig nogle flere kunstneriske proteiner frem for en dialog spækket med vikingevulgariteter og kampscener, der savner elegance og skarphed, hedder det i anmeldelsen.

Replikkerne er også en af årsagerne til, at anmelderen på Jyllands-Posten ikke kan svinge sig op til mere end tre stjerner.

- De taler jo, så man tror det er løgn. Langsomt og Poul Reumert-deklamatorisk i et sprog, der lyder som Oehlenschlæger-kitsch, blandet med vikingespillene i Frederikssund.

- En spillestil, vi aldrig ville acceptere indendørs som såkaldt kongeligt teater, skriver anmelderen.

Og en lignende konklusion når Berlingskes anmelder frem til:

- Effektivt brølende ramasjangteater, men ikke synderligt varieret og måske derfor aldrig rigtig ophidsende, lyder skudsmålet, som ledsages af tre stjerner.

Samme facit når man frem til på Aarhus Stiftstidende under overskriften "Skuffende vikingespil".

- Fysisk set fylder "Røde Orm" godt i landskabet. Men som friluftsspil savner spillet kunstnerisk nerve, uagtet flotte skuespilpræstationer iblandt, står der i den lokale avis.

Her er der dog også ros for den måde, man har indlemmet Moesgaards nye bygninger i scenografien på, samt for brugen af både vikingeskibe og heste.

Forestillingen spiller frem til 1. juli, og der er i alt 100.000 billetter til salg.

I hovedrollerne finder man Andrea Jebro som vikingehøvdingen Røde Orm, Christine Gjerulff som Ylva Haraldsdatter og Lars Lohmann som Harald Blåtand.

Stykket er iscenesat af nordmanden Frede Gulbrandsen, og musikken er lavet til lejligheden af svenske Hedningarna.

Det Kongelige Teater genoptog i 1996 traditionen med at spille friluftsspil i Ulvedalene i Dyrehaven ved København.

I år har man for første gang flyttet scenen et andet sted hen i landet. "Røde Orm" er samtidig med til at markere det aarhusianske kulturbyår.