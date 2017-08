Loyal to Familia troppede op til festival i Helsingborg

- Mændene bevægede sig rundt i området og delte sig op, siger et vidne ifølge Sydsvenskan.

Helsingborgs lokalpolitis områdechef, Sven Holgersson, fortæller søndag, at det fremstår som en markering.

- Allerede inden HX kontrollerede vi fire til fem personer, som opgav, at de tilhørte denne bande. Vi arbejder kontinuerligt med at kortlægge banden.

- Men det er altid svært at vurdere, når nogen siger, at de tilhører den ene eller anden bande. At man dukker op i trøjer, er noget andet, siger han til den svenske avis.

Lørdag aften var festivalens sidste dag. Der var både musik, mad og forskellige kultur- og sportsaktiviteter.

Bandens leder, Shuaib Khan, har tidligere bekræftet over for Ekstra Bladet, at den er ved at etablere sig i Malmø og Helsingborg.

Loyal to Familia blev etableret i København i 2013. Foruden hovedstaden har banden folk i Nivå, Helsingør, Køge, Hillerød og Aarhus.

I Malmø har politiet også oplevet, at den danske bande er rykket ind, og politiet her holder øje med den danske konflikt. Det fortalte politichef i Malmø Stefan Sintéu lørdag.

- Vores efterretningstjeneste snakker med den danske efterretningstjeneste, så vi informerer hinanden om, hvad der sker.

- Vi følger især de bander, som danskerne har problemer med, sagde han lørdag til nyhedsbureauet TT.

I København er en konflikt mellem banden og en gruppering omkring Mjølnerparken og Nørrebro eskaleret med flere skyderier i løbet af sommeren. Fredag og lørdag blev to tilfældige ramt af skud.