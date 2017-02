Lovændring skal bremse børnebidrag til bortførte børn

Det har stødt en række partier, at danske forældre er tvunget til at betale børnebidrag i situationer, hvor barnet er blevet bortført af den anden forælder.

Det skal sørge for, at Danmark kan afvise kravet om børnebidrag, hvis det strider mod de grundlæggende retsprincipper i Danmark.

Undtagelsen er dog, hvis en udenlandsk domstol beslutter, at barnet ikke skal tilbage til Danmark. Så skal den efterladte far eller mor fortsat betale.

Det ærgrer Pernille Bendixen, der er børne- og socialordfører for Dansk Folkeparti, og som ellers er meget glad for forslaget.

- Det var en kamel, vi måtte sluge. Men alternativt skal vi træde ud af den internationale Haag-konvention og stoppe alt samarbejde med andre lande om børnebidrag. Det var en afvejning, siger hun til Jyllands-Posten.

Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, mener også, at der er langt flere plusser end minusser i forslaget.

Hun mener, at man fremover må arbejde for at hjælpe forældrene bedst muligt med at sikre, at der bliver ført en retfærdig retssag i udlandet.

Foreningen Far mener, at aftalen rummer en forbedring, men ikke er godt nok.

Formand Jesper Lohse mener grundlæggende ikke, at man bør betale bidrag til en forælder, der har bortført et barn, og han ser derfor gerne, at forbeholdet bliver fjernet.