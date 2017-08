Lolland og Vordingborg får flest penge til presset økonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fordelt tilskud fra to puljer for i alt 516 millioner kroner. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Mens Lolland Kommune får godt ni procent af millionerne, står Vordingborg Kommune som modtager af den næststørste pengepose. Den indeholder 28 millioner kroner.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) ser midlerne som en hjælpende hånd, der kan sikre kommunernes økonomi for 2018.

- Det er mit indtryk, at flere af landets kommuner arbejder med at effektivisere og strømline den måde, de løfter deres opgaver på. Det er en vigtig indsats, for vi skal have mest muligt ud af skatteborgernes penge.

- Med særtilskudspuljerne har vi mulighed for at give en ekstra økonomisk håndsrækning til de kommuner, som på trods af indsatsen har de største udfordringer med at få budgettet for 2018 til at hænge sammen, siger han i pressemeddelelsen.

De to puljer er den generelle særtilskudspulje og en pulje for hovedstadskommunerne.

Fra den generelle pulje bliver der sendt 350 millioner ud til kommuner i hele landet.

Derudover er der reserveret 24 millioner kroner til pressede kommuner, der har særlige udfordringer inden for beskæftigelse. Det kan for eksempel være, at de har ekstra mange ledige.

Fra hovedstadens pulje er der 142 millioner kroner.

Samlet bliver der givet tilskud til 35 af landets 98 kommuner.