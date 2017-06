Lolland Kommune opsiger samarbejde med omstridt plejefirma

Lolland Kommune har valgt at opsige samarbejdet med plejefirmaet Pleje Plus. Det har et flertal i kommunens byråd besluttet torsdag aften.

Borgmesteren i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen (S), forklarer til TV2, hvorfor kommunen nu vil stoppe samarbejdet.

- Det vil vi, fordi vi gennem en række måneder har oplevet en massiv mængde af faglige svigt, der også har været så voldsomme, at de har givet advarsler.

- Og derfor har vi ikke tillid til, at firmaet kan løse opgaven fremadrettet, siger Holger Schou Rasmussen til TV2.

Plejefirmaet har ifølge en rapport, som TV2 er i besiddelse af, "med stor sandsynlighed" krævet penge for pleje, som virksomheden aldrig har leveret til Lolland Kommune.

Rapporten, som revisionsselskabet BDO har udarbejdet, kom tidligere torsdag.

Lena Løve Jensen, der er direktør i Pleje Plus, fortæller til TV2, at hun vil stævne Lolland Kommune. Men det bekymrer ikke kommunens borgmesteren.

- Vi har med den gennemgang, vi har fået i dag, også med juridisk bistand udefra, fået en vurdering af, at vi godt kan vinde en sag, hvis det skulle komme til det, siger han til TV2.

Det er tidligere kommet frem, at der på otte måneder var indløbet 266 henvendelser om Pleje Plus fra utilfredse borgere.

Henvendelserne handlede om alt fra manglende uddeling af medicin og pleje til intet svar på nødkald.

Plejefirmaet blev sat under skærpet tilsyn, og ti henvendelser var så alvorlige, at de blev undersøgt for kontraktbrud.

Det førte også til, at Styrelsen for Patientsikkerhed i slutningen af april gav Lolland Kommune to påbud for dens håndtering af sagen med firmaet.

Her gik kritikken blandt andet på, at Lolland Kommune ikke havde ført kontrol med Pleje Plus' håndtering af medicin til borgerne.