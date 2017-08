Lokalpolitikere vil samle uvaccinerede børn i daginstitution

Det er urimeligt, hvis det bliver til fare for andre børn og får sygdommen til at blusse op på ny, lyder et af argumenterne i debatten.

Sygdommen har ellers været på vej mod udryddelse, og der må sættes ind, mener flere politikere i både Danmark og Sverige.

De lægger op til at gribe ind mod vaccineskeptiske forældre ved at begrænse deres ret til frit at vælge daginstitution til deres uvaccinerede børn. Det skriver Berlingske.

På Frederiksberg vil Liberal Alliance og Socialdemokratiet have undersøgt muligheden for at samle børn i én daginstitution, hvis forældre har valgt at droppe MFR-vaccinen.

Det skal reducere risikoen for, at de smitter andre.

- Det forekommer at være oplagt at gøre noget i forhold til daginstitutioner, hvor børnene opholder sig mange timer i døgnet, siger rådmand Laura Lindahl (LA), der også sidder i Folketinget, til Berlingske.

Udspillet kommer samtidig med, at der det seneste stykke tid er konstateret flere nye mæslinge-tilfælde i Danmark.

Tre yngre mænd på Syd- og Midtsjælland har i løbet af august fået konstateret mæslinger.

De liberale i Sverige er kommet med et forslag om, at vaccination skal være et krav for frit at kunne vælge daginstitution.

I stedet skal børnene henvises til en bestemt daginstitution ud fra en vurdering af risikoen for smittespredning.