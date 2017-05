Lokalpolitiker vil diskutere omstridt Aarhus-kunstværk

Et af værkerne består af et stykke jord ved Strandvejen i nærheden af Mindeparken, hvor græs, træer og sten er overmalet med rød og hvid maling.

Et kunstværk i fri natur har vakt stor opstandelse i Aarhus, hvor kunstmuseet Aros lige nu afholder udstillingen "The Garden".

Det har blandt andet fået næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget til at reagere.

- Jeg har ikke noget imod kunst. Men når det ødelægger vores natur, så er det ikke længere kunst, men hærværk, siger Ango Winther (S) til DR Nyheder.

Han vil mandag på et udvalgsmøde have styr på, hvem der har givet tilladelse til kunstværket og på hvilket grundlag.

- Det hænger jo ikke sammen, når vi på den ene side vedtager politik, som skal sikre vores grønne områder og samtidig går ud og giver tilladelse til at overmale det hele, siger han.

Ifølge Aros-direktør Erlend Høyersten har både politiet og Aarhus Kommune sagt god for værket, der er opført af kunstneren Katharina Grosse.

Og han forsikrer, at området med tiden vil ligne sig selv igen, når udstillingen er slut.

- Der er tale om vandbaseret akrylmaling og plastmaling, og det er ikke giftigt.

- Græsset vil gro videre, selv om det er malet, siger han til Politiken.

Aros forsikrer, at man får et professionelt firma til at stå for oprydningen, og at naturen i området ikke bliver påvirket.

Græsset bliver skrabet af og erstattet med nyt, og hvis de to træer i kunstværket ikke overlever, bliver de erstattet.

Katharina Grosse er kendt for sine kunstværker, hvor hun maler på eksisterende arkitektur, rum eller landskaber.

I 2014 var det et en mur og et stykke banelegeme i Philadelphia, der blev overmalet i pink og hvidt.

Hun har også dækket et hus og en forhave i New Orleans i orange maling.

Den tyske kunstner har tidligere udstillet på kunstmuseet Arken i Ishøj. I den forbindelse skabte hun også en 11 meter lang skulptur på Amagertorv i København.