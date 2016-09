Frank Dahlgaard har haft en turbulent tilværelse i dansk politik, først som folketingsmedlem for Konservative, siden i en kort periode for Kristeligt Folkeparti, og senest som lokalformand i Liberal Alliance. Her ses han, der er erklæret EU-skeptiker, i forbindelse med en EU-kampagne i 2005. Arkivfoto.

Lokalformand i Gladsaxe forlader LA i protest mod topstyring

Dahlgaard, der har været lokalformand for LA i Gladsaxe i seks år, stod ifølge sin egen forklaring til at blive smidt ud af partiet.

- Jeg smækker med døren, og jeg er rasende. Det kan ikke være sådan, at vi skal topstyres så meget, at vi ikke kan udtale os lidt frisk og sarkastisk, siger han.

Hvilke udtalelser eller handlinger, der konkret har ført til, at Liberal Alliance skulle ønske at ekskludere ham, har Dahlgaard efter eget udsagn ikke noget bud på.

- Baggrunden er meget mystisk og uforståelig. Jeg har været formand i Gladsaxe i seks år, og alt er gået fint og hyggeligt. Så blev jeg ringet op for tre uger siden og får meddelt, at jeg ikke kan stille op til hverken byråd eller Folketinget i fremtiden, siger Frank Dahlgaard.

Liberal Alliances landsformand, Leif Mikkelsen, bekræfter, at LA har bedt Dahlgaard om ikke at stille op til valg.

- Vi har en gennemgang af alle kandidater, og forholder os til det, de siger, gør og mener. Det er for at beskytte partiet, siger Mikkelsen.

- Der har været flere udtalelser, hvor han har været meget frisk om stening, udlændinge og halshugning. Vi vil altid være bekymrede, hvis vi har nogle, der er valgt, der siger sådan noget.

Frank Dahlgaard forklarer selv, at han trods partiledelsens henvendelse stillede op og blev valgt som spidskandidat til byrådet på et lokalt opstillingsmøde i partiet. Herefter fik han besked på, at han ville blive ekskluderet.

Dahlgaard har tidligere siddet i Folketinget for De Konservative. Han blev ekskluderet fra det parti i 1999, fordi han som EU-skeptiker havde stemt på Dansk Folkepartis Mogens Camre ved valget til Europaparlamentet.

Dahlgaard har for nylig blandt andet gjort sig bemærket med et synspunkt om, at de "naragtige saudiarabiske fyrster, der nægter at give hånd til vores kronprinsesse bør stenes eller halshugges," som han skrev på sin Twitter-profil i februar.

Leif Mikkelsen benægter i øvrigt ikke, at LA er topstyret.

- Jeg kalder det ledelse, siger han.