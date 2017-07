Lokale hagl- og tordenbyger indleder solfattig uge

Solhungrende danskere skal kigge dybt i vejrprognoserne for den kommende uge for at finde de gode nyheder.

- Det starter egentlig ganske anstændigt mandag, men ret hurtigt bliver det mere skyet vestfra med byger, der lokalt kan blive med hagl og torden, siger Anja Bodholdt, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut.

Temperaturerne vil holde sig mellem 15 og 20 grader, og vinden vil være let til frisk fra vest, tilføjer hun.

Langsomt vil ugen dog blive bedre, og solen får efterhånden mere spillerum mellem skydækket både tirsdag og onsdag.

- Det går stille og roligt i den rigtige retning, og vejret bliver stabiliseret, så vi får solen mere at se, siger Anja Bodholdt.

- Og det topper torsdag, hvor vi får tørt vejr med en del sol og op til 20 grader, tilføjer hun.

Og med en aftagende vind ligner torsdagen ugens bedste bud på en dansk sommerdag.

Anja Bodholdt understreger dog, at det vil være for tidligt at pakke picnickurven. Dertil ser prognoserne for både fredag og resten af weekenden for dystre ud.

- Det ser ud til, at der bliver åbnet op for vestenvindsbæltet, der fører nogle fronter med sig, siger meteorologen.

Det betyder igen mere skyet vejr med regn og byger mange steder. Temperaturerne kan i løbet af fredagen tage et skridt opad og vil lægge sig mellem 16 og 21 grader.